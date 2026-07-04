Salto di categoria in vista per Matteo Spinaccé: l'attaccante classe 2006 si prepara al salto in Serie B, dove lo aspetta il Mantova. I virgiliani avrebbero definito la trattativa, iniziata nelle scorse settimane, per completare il proprio reparto offensivo proprio con il giovane giocatore dell'Inter. Lo riporta La Gazzetta di Mantova, che parla anche di numeri: l'operazione si concretizerrà con un prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro.

Il percorso di Spinaccé con l'Inter

Dopo aver ben figurato in Primavera tra il 2023 e il 2025, con 12 gol tra Primavera-1, Coppa Italia Primavera e Youth League, nella scorsa stagione Spinaccé è stato tra i protagonisti della nuova avventura dell'Inter U23. Escludendo La Gumina, fuoriquota della squadra, è stato l'attaccante più prolifico tra quelli usciti dal vivaio, con sei gol in Serie C. Nel mese di dicembre, poi, contro il Venezia, è arrivato l'esordio in Prima Squadra, con undici minuti a San Siro in Coppa Italia.

Mancino, Spinaccé è un attaccante longilineo, bravo nel dribbling e quando deve attaccare la profondità. Capace anche di sacrificarsi per la squadra, il prossimo passo che dovrà fare è migliorare nel lavoro spalle alla porta, così da poter fare reparto da solo. Per ora, infatti, è sicuramente più a suo agio in un attacco a due punte. Per il Mantova, che punta a un campionato lontano dalla zona retrocessione ma senza grandi ambizioni di promozione, può essere sicuramente un buon rinforzo.