Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato in occasione di 'United for Meyer', un evento a Forte dei Marmi. Ludi ha parlato anzitutto della scelta di Palestra: "La Premier è a un altro livello in questo momento dal punto di vista progettuale e finanziario, non lo scopriamo oggi. Allo stesso tempo però l'Italia è un Paese che nelle emergenze e nelle difficoltà riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti. Ci sono addetti ai lavori e colleghi con grandissime idee, società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo qua, torneremo dove ci compete".

Su Chalobah, Ludi ha parlato così: "Chalobah posso solo dire che è molto forte, lo sanno tutti. Non c'è negoziazione, non c'è trattativa, non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante".

Il Como combatte con l'Inter per le trattative? Ludi replica così a questa frase: "Non stiamo combattendo con nessuno, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo, è un talento italiano, ma lo abbiamo preso perché è forte. Pensiamo sia ideale per lo stile di gioco di Fabregas e crediamo che con lui e con noi si possa sviluppare". Le parole riprese dai colleghi di Tuttomercatoweb.