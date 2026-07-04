L'Inter ha deciso di puntare per la propria difesa su Trevoh Chalobah, ma deve fare i conti con la concorrenza del Como che non intende mollare l'osso. I nerazzurri hanno incontrato gli agenti del calciatore a Milano, strappando un sì di massima al trasferimento in nerazzurro. Manca, però, ancora l'accordo con il Chelsea, che chiede almeno 30 milioni più 5 di bonus. Dall'Inter non è ancora arrivata un'offerta a Stamford Bridge, a differenza di quanto fatto dai lariani che qualche giorno fa avevano bussato con una proposta da circa 25 milioni più due di bonus, rifiutata dal Cheslea. Secondo Sky Sport, però, i biancoazzurri sarebbero pronti al rilancio.

Il giocatore ha le idee chiare

Il Como vuole avvicinarsi a quello che è il limite minimo imposto dai Blues per sedersi al tavolo delle trattative. Nel mentre, Chalobah ha dato priorità all'Inter congedo eventuali altre piste; il club nerazzurro, però, deve trattare con il Chelsea. L'idea sarebbe di far leva sulla volontà del calciatore, pronto a venire in Italia dopo tanti mesi, per non dire anni, di corteggiamenti.