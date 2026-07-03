C'è anche uno spettatore d'eccezione all'Hard Rock Stadium di Miami per la partita tra Argentina e Capo Verde: sugli spalti dell'impianto della megalopoli della Florida c'è anche Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, in compagnia della moglie Adelina Elisei. Il tecnico nerazzurro approfitta per vedere da vicino la prestazione del suo capitano Lautaro Martinez, in uno stadio praticamente tinto tutto di Albiceleste. 

Sezione: News / Data: Ven 03 luglio 2026 alle 23:56
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.