Sebastiano Esposito resta uno dei punti fermi del nuovo Cagliari. Lo riferisce il Corriere dello Sport, spiegando che Fabio Pisacane considera il classe 2002 un elemento centrale del progetto tecnico. Negli scorsi giorni si era parlato di un interessamento del Como. Il mercato, comunque, è lungo e la valutazione del suo cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Anche l'Inter osserva la sua situazione, visto che i nerazzurri detengono il 40% sulla futura rivendita.