Dopo aver incassato la delusione per il mancato arrivo di Marco Palestra, finito al Chelsea, l'Inter ha cambiato rapidamente obiettivo e ora punta con decisione su Anan Khalaili. Come riporta il Corriere dello Sport, il club nerazzurro ha approfittato del rallentamento del Napoli per inserirsi con forza nella corsa all'esterno dell'Union Saint-Gilloise.
Gli azzurri avevano infatti mosso i primi passi con largo anticipo, trovando anche un'intesa di massima con il giocatore. Tuttavia, la necessità di effettuare alcune cessioni prima di completare nuovi acquisti ha rallentato l'operazione, aprendo la strada all'inserimento dell'Inter. Khalaili è emerso come il profilo più convincente durante i confronti tra dirigenza e Cristian Chivu, chiamati a individuare il sostituto di Denzel Dumfries sulla corsia destra.
Pur non avendo ancora esperienza in Serie A, il classe 2004 ha già dimostrato il proprio valore in Champions League, competizione nella quale ha attirato l'attenzione degli osservatori nerazzurri anche nelle sfide disputate contro l'Inter. Le sue caratteristiche tecniche, unite alla capacità di giocare ad alti livelli internazionali nonostante la giovane età, hanno convinto il club a puntare con decisione su di lui.
Accordo con il giocatore, ora tocca ai club
L'Inter avrebbe già raggiunto un'intesa con l'entourage del calciatore, che sarebbe entusiasta della possibilità di trasferirsi a Milano e vestire la maglia dei campioni d'Italia. Adesso la trattativa entra nella fase decisiva con l'Union Saint-Gilloise. I nerazzurri sono pronti a presentare l'offerta definitiva e confidano di trovare un accordo intorno ai 25 milioni di euro, bonus compresi, avvicinandosi così alle richieste del club belga, che nelle scorse settimane aveva fissato il prezzo vicino ai 30 milioni.
La fiducia cresce in casa Inter e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per chiudere l'operazione. Contestualmente è atteso anche l'arrivo di Ivan Provedel, con la dirigenza intenzionata a consegnare a Chivu una rosa il più possibile completa fin dall'inizio della preparazione estiva.
Autore: Ludovica Ferrante
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