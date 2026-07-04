L’ottavo di finale dei Mondiali 2026 di questa sera tra Francia e Paraguay a Philadelphia è iniziato prima del fischio d'inizio. E non in maniera esattamente amichevole: a rendere incendiarie le ore immediatamente precedenti al match è stato durissimo scontro a distanza tra due vecchie glorie delle rispettive nazionali: Christophe Dugarry e José Luis Chilavert. Prima mossa dell'ex attaccante del Milan, campione del mondo nel 1998, che ha liquidato con toni pesantissimi le possibilità dei sudamericani, reduci dal clamoroso passaggio del turno ai sedicesimi contro la Germania ai rigori: "Il Paraguay verrà umiliato, massacrato. Vorranno difendersi perché sono incapaci, sono veramente incapaci. Lo ripeto due volte perché sia chiaro. In attacco sono un disastro, una catastrofe."

La replica shock di Chilavert

La risposta del leggendario ex portiere goleador paraguayano, oggi 60enne e opinionista decisamente sopra le righe, non si è fatta attendere e soprattutto non è stata all'insegna della diplomazia. Chilavert ha affidato a un post su X una replica dai chiari toni discriminatori e razzisti, puntando il dito sulla multietnicità della rosa francese attuale dove milita anche l'interista Marcus Thuram: "Christophe, hai ragione. Nel Mondiale del '98 abbiamo affrontato i francesi e ora il Paraguay affronterà una squadra africana". Parole che hanno immediatamente scatenato un putiferio globale, anche nello stesso continente sudamericano. L'Équipe ha duramente stigmatizzato l'episodio, ricordando come l'ex portiere non sia nuovo a queste uscite: nei mesi scorsi si era infatti già distinto per attacchi omofobi e razzisti contro Vinicius Jr. e Kylian Mbappé.