Nonostante un Canada molto arcigno sul piano fisico e dello sviluppo difensivo, il Marocco conquista il pass per i quarti di finale e lo fa con il massimo della concretizzazione. Nella prima frazione tanti spezzettamenti e ben sei ammonizioni. La gara è nervosa e si accende anche una rissa, che vede coinvolto anche l'ex nerazzurro Hakimi, ammonito al 40'. Al 5' del secondo tempo il Marocco trova la via del vantaggio con Ounahi. Il Canada non demorde e prova a reagire con diversi tentativi interessanti. Ma gli spazi si aprono e il Marocco la chiude all'82esimo: Ounahi raccoglie il passaggio di Brahim Diaz e spacca la porta. Nel finale Rahimi archivia la pratica. Marocco che si qualifica ai quarti di finale, dove troverà la vincente tra la Francia e il Paraguay.