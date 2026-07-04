Negli scorsi giorni abbiamo ascoltato con molta attenzione le parole di Ausilio, apparso ovviamente molto dispiaciuto per 'il due di picche' ricevuto in seguito al mancato arrivo di Marco Palestra, trasferitosi al Chelsea quando tutto sembrava fatto con l'Inter. E dire che, ovviamente, in quel lato del campo l'Inter dovrà intervenire con molto vigore, considerando la cessione ormai imminente di Denzel Dumfries direzione Real Madrid. C'è ancora in corso il Mondiale e quest'aspetto è sicuramente un fattore scombinante per le trattative di calciomercato.
La situazione della rosa
Chi ci sarà all'inizio del ritiro? I portieri saranno con tutta probabilità Josep Martinez, Ivan Provedel e Raffaele Di Gennaro. In difesa presenti Yann Bisseck, Alessandro Bastoni e Carlos Augusto, con gli esterni Diouf, Luis Henrique e Federico Dimarco.
A centrocampo il gruppo comprenderà ovviamente Nicolò Barella, Piotr Zielinski, Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan, Massolin e Aleksandar StankovicIn attacco, al momento, è prevista la presenza del solo Francesco Pio Esposito se viene considerata solo la prima squadra. In attesa del rientro dei giocatori presenti al Mondiale, ecco che il mercato potrà accelerare dopo la seconda metà di luglio.
Khalaili e non solo: la situazione
Al posto di Dumfries ci sarà Khalaili? Oggi dal Belgio, nella fattispecie Het Laatste Nieuws, ha evidenziato che l'Inter ha già trovato gli accordi nei termini personali col giocatore. Ma il prezzo dell'Union Saint Gilloise è una richiesta inamovibile. La società di Bruxelles punta a una cifra record di almeno trenta milioni di euro per il suo giocatore di punta. Una situazione in continua e costante evoluzione quella che riguarda il mercato dei nerazzurri. Nel frattempo i tifosi attendono le mosse societarie. Anche perché l'estate è nel suo pieno, il mercato è ufficialmente iniziato e ovviamente i supporters nerazzurri di tutto il mondo vogliono conoscere molto presto l'organico che Chivu avrà a disposizione nella prossima stagione.
Niccolò Anfosso
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