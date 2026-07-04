Il gruppo RedBird ha presentato una nuova offerta alla NBA per gestire la franchigia milanese di NBA Europe, la Lega di basket che Nba progetta di far partire nell’ottobre 2027. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, che aggiunge come questa mossa faccia metta in questo momento in pole position il progetto RedBird, studiato con la Pallacanestro Varese, rispetto ad Oaktree che vuole presentarsi in connubio con l'Olimpia Milano nel nuovo torneo.

L’idea di RedBird e Pallacanestro Varese è di creare una nuova squadra che non si chiamerà A.C. Milan Basketball, come si poteva ipotizzare inizialmente, e nemmeno Pallacanestro Varese: se il progetto andrà in porto, avrà un nome nuovo, inedito, allo studio in queste settimane. La nuovasquadra giocherebbe in campionato a Varese ( e per le partite di NBA Europe si sposterebbe a San Donato, dove Gerry Cardinale vuole costruire un’arena sui terreni acquistati dal Milan per il progetto-stadio.