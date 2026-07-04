Stefan de Vrij non era la prima scelta del Panathinaikos per il ruolo di difensore centrale. Il club verde, infatti, inizialmente aveva messo nel mirino con una certa insistenza Rick van Drongelen, 27enne difensore neerlandese del Samsunspor; ma le trattative con il cllub turco non sono andate avanti a causa della posizione assunta dal presidente Yuksel Yildirim. Il PAO ha deciso di rinunciare alla trattativa, poiché le discussioni sono state caratterizzate da continui cambiamenti delle condizioni da parte della squadra turca. Tuttavia, il nome di Van Drongelen non è stato del tutto accantonato.

Gli affari si fanno anche all'ultimo

A parlare del futuro del giocatore è lo stesso presidente Yildirim: "Rick van Drongelen è un giocatore prezioso per noi. Le voci di un interesse del Galatasaray non sono vere. Abbiamo ricevuto offerte da Panathinaikos e Trabzonspor, abbiamo parlato con il presidente Ertugrul Dogan, ci hanno chiesto il permesso di incontrare il giocatore e glielo abbiamo concesso. A volte i trasferimenti si concludono all'ultimo minuto. Il Pafos, che ha partecipato alla Champions League, ci ha fatto un'ottima offerta all'ultimo giorno per Landry Dimata e l'abbiamo accettata. Il manager di Drongelen ha detto che ci sono club interessati al giocatore. Stiamo aspettando sue notizie".