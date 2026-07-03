L'Inter è fiduciosa di chiudere in qualunque momento per Anan Khalaili dopo aver attivato il canale delle trattative con l'Union Saint-Gilloise. Lo afferma Fabrizio Romano che poi si concentra anche sulla questione Trevoh Chalobah. Per il quale l'Inter sta lavorando sul contratto da offrire, che vuole l'Italia; ancora nessuna bussata alla porta del Chelsea, che si aspetta di ricevere una proposta dai nerazzurri una volta che col difensore di origini sierraleonesi sarà sistemato l'accordo nei dettagli.

Il Como decide per il surplace

L'offerta è arrivata dal Como, che però il Chelsea ha respinto. I lariani hanno però dato comunicazione di voler rimanere in attesa di nuove mosse provenienti da altri club; se l'Inter farà un'offerta e chiuderà l'affare, allora alzerà le mani. Ma se l'Inter dovesse fare scelte diverse, tornerebbe alla carica anche se Chalobah ha dato il suo ok all'Inter che ora spera di abbassare le richieste da 40 milioni di euro dei Blues arrivando a negoziare per una somma di 30 milioni più qualche bonus.