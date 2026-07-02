Valentino Lazaro è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al-Ain. L'esterno austriaco ha firmato il contratto con il club degli Emirati Arabi Uniti dopo la scadenza del suo accordo con il Torino, terminato il 30 giugno, chiudendo così la sua esperienza in granata iniziata nel 2023.

I numeri di Lazaro

Arrivato in Italia con l'Inter, dove ha collezionato 11 presenze, Lazaro ha vissuto la parte più consistente della sua esperienza italiana con il Torino, totalizzando 131 apparizioni. Nel corso della carriera ha vestito anche le maglie di Salisburgo (121 presenze e 15 gol), Hertha Berlino (65 presenze e 5 reti), Benfica (29), Borussia Mönchengladbach (28 presenze e 2 gol) e Newcastle (15 presenze e 2 reti).