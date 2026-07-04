Roberto Sosa, ex attaccante, ha analizzato la situazione del Napoli ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli'. Di seguito le sue parole: "Bisognerà vedere cosa si farà in porta, bisognerà confermare e recuperare certi difensori a centrocampo con McTominay, il Napoli sta messo bene e farà mercato. Quindi quello che ha a disposizione Max Allegri ce l'ha solo Chivu, probabilmente. Bisogna vedere la Roma che mercato farà, quindi il Napoli parte secondo me per fare un campionato da vertice, per arrivare tra le prime quattro e perché no magari puntare anche allo scudetto contro l'Inter. Perché secondo me è dietro solo all'Inter". Le parole riprese da TuttoNapoli.