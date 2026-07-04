Hernanes, ex centrocampista di Lazio, Juventus e Inter, racconta il suo viaggio a Napoli parlando del calcio italiano: "Il calcio italiano deve ripartire dalla città di Napoli. Sono appena rientrato dopo aver passato due giorni lì e ogni volta mi colpisce la passione per il calcio. A Napoli non si vive soltanto il calcio, si vive. Ho visto bambini e ragazzi giocare a pallone ovunque. Bambini di 8-9 anni che mi hanno riconosciuto pur non avendomi mai visto giocare. Vedo passione e pratica. Stavo palleggiando e alcuni ragazzi si sono fermati e hanno iniziato a palleggiare con me per strada. Poi sono andato nel quartiere dei fratelli Esposito, e qui c’è la parte più bella: che emozione vivere il calcio nei quartieri". Le parole riprese da TuttoNapoli.