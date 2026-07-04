Il futuro di Gianluca Mancini alla Roma resta ancora da chiarire. Il difensore è sotto contratto fino al 2027, ma il discorso sul rinnovo non è entrato nel vivo e al momento la trattativa risulta di fatto in fase di stallo. Nonostante le recenti dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, che aveva escluso una sua possibile partenza, la società non ha ancora avviato confronti concreti con l’entourage del giocatore per un prolungamento. Mancini, dal canto suo, avrebbe espresso la volontà di continuare la propria esperienza in giallorosso, considerandola la soluzione ideale per il prosieguo della carriera. Tuttavia, l’assenza di passi avanti mantiene aperti diversi scenari.

L'interessa dell'Inter per Mancini

Vista la fumata grigia ad oggi sul rinnovo del difensore centrale italiano, sul giocatore resta vigile anche l’Inter, che sta monitorando con attenzione l’evoluzione della situazione. Per ora non si registrano sviluppi ufficiali, ma il club nerazzurro resta alla finestra in attesa di eventuali spiragli.