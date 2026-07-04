L'Inter è in discussioni molto avanzate con gli agenti di Trevoh Chalobah, per tutti i dettagli del contratto e ha incassato la preferenza del calciatore di origini nigeriane. Lo assicura Fabrizio Romano, che chiarisce la situazione intorno al difensore attraverso il proprio canale Youtube. La vera novità è in realtà una non novità, rispetto a quanto sta emergendo. Riguarda il Como, che ha già presentato nei giorni scorsi la sua offerta al Chelsea, rifiutata. Il club lariano però, a dispetto dei rumors, non farà altre proposte, perché non ha intenzione di partecipare ad aste. Entro la prossima settimana aspetterà una risposta da Chalobah e nel caso in cui il giocatore ribadisse che preferisce l'opzione Inter, il Como si ritirerà dalla trattativa.

In caso contrario, il direttore sportivo Charlie Ludi tornerà a parlare con i Blues provando a trovare un punto d'incontro. Posizione di attendismo dunque della società lariana, il pallone in questo periodo è nella metà campo dell'Inter che dovrà iniziare a parlare di cifre e condizioni proprio con gli inglesi, partendo dalla corsia preferenziale accordatale da Chalobah che per il suo futuro preferisce un trasferimento a Milano.