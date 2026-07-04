L'Inter studia il colpo di mercato in difesa. L'obiettivo è Trevoh Chalobah del Chelsea: c'è una trattativa in corso tra i nerazzurri e i Blues e serviranno all'incirca 35 milioni di euro per la concretizzazione dell'affare (la valutazione è 40 mln, ndr). Ma occorrerà battere la concorrenza del Como. Secondo Sky Sport, la dirigenza lariana a inizio settimana dovrebbe fare un rilancio per il centrale inglese. Non è escluso che la dirigenza del Como possa fare una proposta vicina ai 35 mln +5 di eventuali bonus aggiuntivi. L'Inter è in corsa, sebbene non sia ancora stata recapitata una proposta ufficiale da parte dei nerazzurri.