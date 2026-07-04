La Svizzera di Akanji guarda avanti dopo la qualificazione raggiunta per gli ottavi di finale. Yakin, ct della nazionale elvetica, aveva parlato così: “La Colombia è una squadra con grandi qualità tecniche. Ha giocatori offensivi, veloci e creativi ed è sempre pericolosa grazie alla sua intensità. In un ottavo di finale sono spesso i dettagli a fare la differenza e non vediamo l’ora di affrontare questo incontro. Sono arrivate anche le parole di Zakaria, ex Juve: “La Colombia concede pochi gol ed è molto pericolosa offensivamente. Servirà una prestazione perfetta per passare il turno”.