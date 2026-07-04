Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, nel suo nuovo appuntamento del podcast "Caffè Di Marzio" su TMW, fa il punto sugli inserimenti delle milanesi su due obiettivi del club di De Laurentiis, che ha annunciato Max Allegri.

“Si può tranquillamente dire, senza essere smentiti, che il Napoli sia arrivato sicuramente prima su due protagonisti, due obiettivi di queste ultime ore di calciomercato - ha esordito -. Parliamo di Khalaili, l’esterno dell’Union Saint-Gilloise, che non tutti conoscevano, e Mario Gila. Il Napoli si è mosso sicuramente con largo anticipo su questi due giocatori, ma in questo momento rischia seriamente di perdere i due principali obiettivi del suo mercato”. Inizia così il pensiero di Gianluca Di Marzio, all’interno di “Caffè Di Marzio” - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

Arrivano le milanesi

“Su Khalaili sta spingendo con forza l’Inter, che ha trovato l’accordo economico con il giocatore e sta cercando di chiudere con il club belga. Su Gila, invece, è il Milan la squadra che nelle ultime ore si è inserita con forza: ha trovato l’accordo con l’agente del giocatore, anche grazie ai vantaggi del decreto crescita. Ora c’è lo step della Lazio, a cui c’è da offrire la cifra giusta: la Lazio chiede 30 milioni di euro, anche perché deve riconoscere al Real Madrid il 50%”.

Perché il Napoli non ha chiuso?

“Il Napoli deve rispettare determinati parametri, non dimentichiamo che lo scorso gennaio ha avuto un mercato a saldo zero. Oggi è nella condizione di non poter chiudere questa operazione, se non legandola ad altre uscite. Ora vedremo se riuscirà in qualche modo a recuperare il terreno, magari con lo stesso Gila, ma è chiaro che diventa difficile quando le concorrenti si chiamano Milan o Inter”.