Si scatena la bufera contro Riyad Mahrez. L'attaccante capitano della Nazionale algerina, ex compagno di Manuel Akanji al Manchester City, dopo la sconfitta di Vancouver contro la Svizzera che ha sancito l'uscita di scena dei Fennecs dai Mondiali ha parlato nel dopopartita fornendo un'analisi piuttosto sorprendente, minimizzando in gran parte la prestazione degli uomini di Murat Yakin: "Non abbiamo affrontato una squadra più forte, anzi. Sono una buona squadra, ma dobbiamo ammettere che commettiamo piccoli errori che paghiamo a caro prezzo. Nel primo tempo, hanno un'occasione e segnano. Un'occasione. Non quattro o cinque occasioni, una sola. Noi abbiamo due o tre fasi di gioco e non segniamo. Nel secondo tempo siamo tornati un po' indietro per cercare di segnare e dopo due o tre minuti abbiamo subito un gol, di nuovo per un errore, quindi... è difficile. Rivedendo la partita, è difficile".

C'è chi fa presenti gli Expected Goals

Apriti cielo: non appena queste parole sono state pubblicate sul profilo Instagram de L'Equipe, dai social è arrivato un profluvio di commenti pesanti nei confronti del giocatore dell'Al-Ahly, che tra l'altro ha annunciato il suo addio alla Nazionale maghrebina, da parte dei tifosi elvetici. Tra chi ha fatto la conta degli expected goals e messaggi ironici verso l'ex City, notevole il disappunto creato da queste dichiarazioni all'interno dei sostenitori della Nati.