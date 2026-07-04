Ancora pericolo metereologico su Philadelphia e ancora la Francia a poterne subire gli effetti. La FIFA, riporta France Info, ha annunciato di avere attivato un constante monitoraggio della situazione metereologica in città in vista della gara degli ottavi di finale contro il Paraguay; in questa fase, il rischio di ritardi dovuti alle condizioni meteorologiche è elevato. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede temperature tra i 36 e i 38 °C, con una temperatura percepita fino a 41 °C, e rischio di rovesci e temporali, soprattutto dopo le 17:00 (orario previsto per l'inizio della partita), con un'allerta temporali per la fine dell'incontro.

Ricordiamo che già la sfida tra Francia e Iraq ha subito uno slittamento a causa delle avverse condizioni meteo. Il regolamento prevede la sospensione o il rinvio della partita qualora vengano rilevati fulmini entro un raggio di otto miglia (circa 13 km) dallo stadio. I giocatori di entrambe le squadre devono rientrare negli spogliatoi, mentre gli spettatori devono trovare un riparo adeguato. Il periodo minimo di attesa prima di riprendere l'attività sportiva all'aperto è di 30 minuti dopo l'ultimo fulmine