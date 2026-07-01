Il Barletta neopromosso in Serie C vuole affrontare al meglio il prossimo campionato e si scatena sul mercato. Nelle ultime ore il club biancorosso, secondo l'emittente pugliese AntennaSud, ha messo gli occhi su Dennis Curatolo, attaccante classe 2004, nell’ultima stagione grande protagonista nel Sora ed ex Pro Patria, Fermana e cresciuto nelle giovanili dell'Inter. Intanto proseguono anche le trattative per i rinnovi con il club che punta a trattenere gran parte dei protagonisti della splendida promozione dello scorso anno.