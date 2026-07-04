Esperienza, competenza e una profonda conoscenza del calcio italiano: Gianpiero Piovani arriva alla guida della Prima Squadra Femminile della Roma opo un percorso ricco di successi, maturato tra campo e panchina. Reduce da stagioni di alto livello nel campionato femminile specie negli ultimi anni all'Inter Women, il tecnico è pronto a iniziare una nuova avventura in giallorosso, dove prende il posto di Luca Rossettini.

Il comunicato e l'annuncio di Gianpiero Piovani

L’AS Roma è lieta di annunciare Gianpiero Piovani come Responsabile Tecnico della Prima Squadra Femminile. Dopo una carriera da calciatore iniziata a Brescia nel 1986, diventa una bandiera del Piacenza dove milita per undici stagioni. Nella stagione 2017/18 inizia il percorso nel calcio femminile come allenatore del Brescia, squadra con cui vince una Supercoppa. Dal 2018 al 2024 siede sulla panchina del Sassuolo, mentre nelle ultime due stagioni centra il secondo posto in Serie A con l’Inter. Gianpiero Piovani viene premiato per due volte in carriera con la Panchina d’Oro: nella stagione 2017/18 e nella 2019/20. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Benvenuto a Roma, Coach!