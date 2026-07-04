Il Mantova è a un passo da quella del 20enne centravanti dell’Inter Matteo Spinaccè. Lo riferisce La Gazzetta di Mantova, che ha anche spiegato i dettagli del trasferimento sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni. L’Inter ha già dato l’ok al trasferimento, ieri il ds Brutti ha avuto un incontro con gli agenti del ragazzo e l’affare può dirsi sostanzialmente concluso. Ora restano da limare un paio di dettagli. Dopo aver ben figurato in Primavera tra il 2023 e il 2025, con 12 gol tra Primavera-1, Coppa Italia Primavera e Youth League, nella scorsa stagione Spinaccé è stato tra i protagonisti della nuova avventura dell'Inter U23.