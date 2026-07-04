L'Inter non ha dubbi: Anan Khalaili è il profilo individuato per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries sulla corsia destra. Come riferisce Tuttosport, il club nerazzurro ha già raggiunto un accordo totale con l'entourage del giocatore. L'esterno israeliano, assistito dall'ex giornalista Boaz Gorem, è pronto a firmare un contratto quinquennale da circa 1,8 milioni di euro a stagione.

Ora resta da convincere l'Union

Definita l'intesa con il calciatore, l'Inter deve ora trovare quella con l'Union Saint-Gilloise. Il club belga, dopo aver respinto la proposta da 15 milioni del Napoli, valuta Khalaili intorno ai 30 milioni di euro. I nerazzurri sono partiti da una base inferiore, ma filtra ottimismo. L'idea è quella di avvicinarsi alle richieste con un'offerta da 23 milioni di euro più 2 di bonus, cifra che potrebbe consentire di arrivare alla fumata bianca nei prossimi giorni.

Il confronto con Palestra e Dumfries

L'arrivo di Khalaili sarà inevitabilmente accompagnato da paragoni importanti. Prima del sorpasso del Chelsea, l'Inter aveva individuato in Marco Palestra il titolare del futuro, tanto da essere pronta a investire circa 50 milioni di euro per assicurarselo. Saltata quell'operazione, la dirigenza ha deciso di puntare sull'israeliano, che costerà circa la metà ma sarà chiamato a dimostrare fin da subito di poter reggere il peso della maglia nerazzurra.

Una situazione che ricorda quella vissuta da Denzel Dumfries nel 2021. Arrivato dal PSV tra lo scetticismo generale e con il difficile compito di sostituire Achraf Hakimi, l'olandese è riuscito a trasformarsi in uno dei simboli dell'Inter.

La fascia destra è ancora tutta da definire

Il rendimento di Khalaili sarà fondamentale anche perché le altre opzioni non hanno ancora dato tutte le garanzie richieste. Luis Henrique, arrivato dal Marsiglia, non ha pienamente convinto e, davanti a un'offerta da circa 25 milioni di euro, potrebbe anche essere ceduto. Discorso diverso per Tajon Buchanan, che non è riuscito a imporsi durante la sua esperienza in nerazzurro nonostante la successiva cessione abbia garantito una plusvalenza.

Anche Moussa Diouf rappresenta un'alternativa, ma Cristian Chivu lo considera più adatto a giocare da esterno che da centrale di centrocampo. L'Inter vuole quindi chiudere in fretta per Khalaili, ritenuto il tassello ideale per completare una corsia destra destinata a cambiare profondamente volto nella prossima stagione.