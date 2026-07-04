L'Inter non ha dubbi: Anan Khalaili è il profilo individuato per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries sulla corsia destra. Come riferisce Tuttosport, il club nerazzurro ha già raggiunto un accordo totale con l'entourage del giocatore. L'esterno israeliano, assistito dall'ex giornalista Boaz Gorem, è pronto a firmare un contratto quinquennale da circa 1,8 milioni di euro a stagione.
Ora resta da convincere l'Union
Definita l'intesa con il calciatore, l'Inter deve ora trovare quella con l'Union Saint-Gilloise. Il club belga, dopo aver respinto la proposta da 15 milioni del Napoli, valuta Khalaili intorno ai 30 milioni di euro. I nerazzurri sono partiti da una base inferiore, ma filtra ottimismo. L'idea è quella di avvicinarsi alle richieste con un'offerta da 23 milioni di euro più 2 di bonus, cifra che potrebbe consentire di arrivare alla fumata bianca nei prossimi giorni.
Il confronto con Palestra e Dumfries
L'arrivo di Khalaili sarà inevitabilmente accompagnato da paragoni importanti. Prima del sorpasso del Chelsea, l'Inter aveva individuato in Marco Palestra il titolare del futuro, tanto da essere pronta a investire circa 50 milioni di euro per assicurarselo. Saltata quell'operazione, la dirigenza ha deciso di puntare sull'israeliano, che costerà circa la metà ma sarà chiamato a dimostrare fin da subito di poter reggere il peso della maglia nerazzurra.
Una situazione che ricorda quella vissuta da Denzel Dumfries nel 2021. Arrivato dal PSV tra lo scetticismo generale e con il difficile compito di sostituire Achraf Hakimi, l'olandese è riuscito a trasformarsi in uno dei simboli dell'Inter.
La fascia destra è ancora tutta da definire
Il rendimento di Khalaili sarà fondamentale anche perché le altre opzioni non hanno ancora dato tutte le garanzie richieste. Luis Henrique, arrivato dal Marsiglia, non ha pienamente convinto e, davanti a un'offerta da circa 25 milioni di euro, potrebbe anche essere ceduto. Discorso diverso per Tajon Buchanan, che non è riuscito a imporsi durante la sua esperienza in nerazzurro nonostante la successiva cessione abbia garantito una plusvalenza.
Anche Moussa Diouf rappresenta un'alternativa, ma Cristian Chivu lo considera più adatto a giocare da esterno che da centrale di centrocampo. L'Inter vuole quindi chiudere in fretta per Khalaili, ritenuto il tassello ideale per completare una corsia destra destinata a cambiare profondamente volto nella prossima stagione.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - News
Altre notizie
- 12:59 Condò: "Non mi stupirebbe un allargamento a 64 squadre nel 2030"
- 12:44 Lautaro in Argentina-Capo Verde: "Tanto impegno, ma è poco incisivo"
- 12:29 Corsera - Conte, Arabia in stand-by per l'Italia. Ma Mancini è favorito
- 12:14 CdS - Khalaili più vicino: sorpasso sul Napoli, via libera di Chivu
- 11:59 Spinaccé verso la Serie B: il Mantova a un passo dal giocatore
- 11:45 Argentina agli ottavi tra le critiche, stampa durissima contro l'Albiceleste
- 11:30 CdS - Pisilli punto fermo. L'Inter ci ha pensato, ma la Roma spara alto
- 11:15 TS - Khalaili, parte il conto alla rovescia. Sarà un affare alla Dumfries?
- 11:00 Roma Femminile, è addio con Rossettini: l'ex Inter Piovani in pole
- 10:45 TS - Solet accantonato, Chalobah è la priorità. E Chivu aspetta altri due colpi
- 10:30 PODCAST - Di Marzio: "Khalaili, Napoli arrivato prima ma non ha chiuso. Inter in pole"
- 10:15 TS - Chalobah, superato il Como: la trattativa ora entra nel vivo
- 10:00 CdS - Chalobah apre a Chivu, assalto Inter: ora va convinto il Chelsea
- 09:45 Euro 2032, entro il 31 luglio fino a dieci dossier alla UEFA
- 09:30 TS - Inter al fianco di Bastoni, il mercato al momento non è considerato
- 09:15 GdS - Scatto bruciante e duttilità: ecco chi è Khalaili, il prescelto di Chivu
- 09:00 CdS - Pastorello, mandato per trovare una nuova squadra a Pavard-Asllani
- 08:45 GdS - Chalobah dice sì all'Inter, adesso si cerca l'intesa con il Chelsea
- 08:30 GdS - L'Inter accelera per Khalaili, l'esterno ha fretta: vuole il nerazzurro
- 08:15 La Colombia vola agli ottavi: basta Arias, Ghana eliminato
- 08:00 NBA Europe, RedBird in pole position su Oaktree: presentata nuova offerta
- 02:40 Capo Verde terrorizza l'Argentina: Romero decisivo nei supplementari
- 00:00 Il rumore dei nemici
- 23:56 Spettatore d'eccezione a Miami: Chivu assiste ad Argentina-Capo Verde
- 23:37 Chalobah ha detto sì all'Inter. Adesso il Chelsea aspetta l'offerta
- 23:26 Materazzi: "Lautaro dopo tanti anni all'Inter fa cose incredibili. Lo si nota..."
- 23:11 Argentina-Capo Verde, le ufficiali: confermato Lautaro insieme a Messi
- 23:03 Thuram senza pace: l'interista salterà anche l'ottavo contro il Paraguay
- 22:56 Egitto implacabile ai rigori, Australia battuta: ora Argentina o Capo Verde
- 22:35 Alaba: "Il futuro? Sono aperto a tutto, ma è presto per parlare"
- 22:20 Ritiro Inter, chi ci sarà da subito e i tre volti nuovi. Con un occhio al mercato e al Mondiale
- 22:07 Paesi Bassi eliminati, Dumfries: "Delusione grande, ma l'orgoglio resta"
- 21:53 Incombe il rischio fulmini su Argentina-Capo Verde: non da scartare il rinvio
- 21:38 Messi guida l’Argentina contro Capo Verde. In quota anche il gol di Lautaro
- 21:24 Inter Women, lunedì il sorteggio dei gironi della Serie A Women's Cup
- 21:10 Il Napoli prende Allegri. Ma in quota la favorita Scudetto resta l'Inter
- 20:55 Turchia, la Nazionale rifiuta il premio villa: Calhanoglu comunica la scelta
- 20:41 Khalaili, galeotta fu la Champions. Il Saint-Gilloise punta ad un record
- 20:27 Pisa, obiettivo Cocchi: l'idea è chiudere dopo gli Europei U19
- 20:12 GdS - Khalaili-Inter, ci siamo: forcing vincente dei nerazzurri sulla cifra
- 20:01 Argentina-Capo Verde, Scaloni non cambia: Lautaro sarà titolare
- 19:47 Malagò sul futuro dell'Italia: "Non basta il piano A, servono anche B e C"
- 19:32 Svizzera, Akanji verso le 100 presenze: martedì raggiungerà Schär
- 19:17 Panathinaikos, domani test con l'Ajax: sarà il debutto per De Vrij?
- 19:06 Khalaili, via alle trattative Inter-Saint-Gilloise. Nerazzurri con le carte giuste
- 19:00 Rivivi la diretta! FATTA per PROVEDEL, ALL-IN su CHALOBAH e KHALAILI. DOPPIO INCARICO a PASTORELLO
- 18:54 L'analisi di Calori: "Il Napoli può contrastare l'Inter. Però..."
- 18:40 Oumar Solet ben oltre 'Totò diabolicus'?
- 18:25 Perisic saluta il Mondiale: "Fa più male che nel 2016. Il futuro? Non so"
- 18:15 E se Akinsanmiro restasse all'Inter? Chivu lo apprezza, estate decisiva
- 18:05 Romano: "Chalobah sicuro, ha detto sì all'Inter. Ora aspetta l'accordo"
- 17:59 RSI - Prova ottima di Akanji: 'sentenza di condanna per gli avversari'
- 17:44 Cohen: "Ai miei tempi Khalaili non avrebbe avuto lo stesso successo"
- 17:30 UFFICIALE - Onana, altro anno in prestito al Trabzonspor
- 17:16 UFFICIALE - Nathan Aké lascia il Man. City e passa al Fenerbahçe
- 17:02 Croazia, Modric: "Le lacrime dei miei compagni hanno un significato"
- 16:49 In Spagna - Bastoni al Real potrebbe cambiare le idee tattiche di Mou
- 16:36 fcinRetroscena tra i pali: prima di Provedel, idea greca per l'Inter
- 16:22 Ndoye-Inter pista fredda, lui intanto torna al gol: "Gli ultimi mesi sono stati difficili"
- 16:10 Zanetti: "Inter e Argentina, Lautaro trasmette senso di appartenenza. Nico Paz..."
- 15:55 Croazia, Dalic: "Ora tocca ai giovani, questa eliminazione una buona lezione"
- 15:41 From UK - Il futuro di Curtis Jones continua a tenere banco
- 15:27 Inchiesta escort: Calafiori sentito come teste, Bastoni non si è presentato
- 15:13 Portogallo-Croazia, la Fifa sul gol annullato allo scadere: "Confermato il tocco"
- 14:59 Svizzera agli ottavi, Akanji non si accontenta: "Non abbiamo ancora finito"
- 14:45 videoJavier Zanetti testimonial per le nuove campagne Honor
- 14:31 Zenga, cade il record d'imbattibilità al Mondiale: "Non è mai interessato a nessuno in Italia"
- 14:17 'Fair Play Menarini' a Milito: "Conta essere ricordati come buona persona"
- 14:03 VIDEO FcIN - Pastorello oggi in sede: doppio incarico da parte dell'Inter
- 13:49 SM - Khalaili e Chalobah, dall'Inter filtra ottimismo: il punto