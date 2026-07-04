Il mercato non si è ancora completamente acceso, ma l'Inter è vigile e, in queste ore, sta portando avanti le trattative per Chalobah e Khalaili. L'obiettivo è quello di riposizionare i giusti tasselli nelle zone di campo dove occorre rinforzare l'assetto. Nelle ultime settimane, secondo quanto riferisce Matteo Moretto, è stato riproposto nuovamente all'Inter il profilo di John Stones, offerto ai nerazzurri. Restano da capire quali saranno le valutazioni del Biscione, che ha ricevuto questa opportunità e dovrà vagliarla al meglio (si tratterebbe di una possibilità a parametro zero, ndr). Il calciatore trattato, comunque, è Chalobah