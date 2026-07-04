L'Inter - scrive Il Corriere dello Sport, a conferma dell'esclusiva di FcInterNews.it - vuole arrivare all'inizio della preparazione estiva con una rosa il più possibile definita. Per questo motivo, nelle scorse ore l'agente Federico Pastorello ha fatto visita alla sede del club, ricevendo l'incarico di individuare una nuova destinazione per Benjamin Pavard e Kristjan Asllani. Entrambi non rientrano più nei piani tecnici di Cristian Chivu e la società punta a chiudere le rispettive operazioni prima del raduno estivo.

Nessun riscatto dopo i prestiti

Pavard rientra dal prestito al Marsiglia, mentre Asllani ha concluso la sua esperienza al Besiktas. In entrambi i casi i club non hanno esercitato il diritto di riscatto, riportando i due calciatori alla base. Ora la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare nuove soluzioni sul mercato, con Pastorello incaricato di portare avanti i contatti con le società interessate.

Le cessioni finanzieranno il mercato

L'eventuale incasso derivante dalle cessioni dei due giocatori sarà reinvestito per finanziare i prossimi acquisti. Nel caso di Pavard, inoltre, l'Inter alleggerirebbe sensibilmente il monte ingaggi, liberandosi di uno stipendio da circa 5 milioni di euro netti a stagione. L'obiettivo del club è consegnare a Chivu una rosa già snellita, evitando la presenza di esuberi durante il ritiro. Resta da definire anche la posizione di Davide Frattesi, altro dossier ancora aperto in casa nerazzurra.