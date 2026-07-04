Giacomo De Pieri è ormai a un passo dal trasferimento all'Ascoli. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, nelle prossime ore verrà definito il trasferimento in via ufficiale. La formula è quella del prestito fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto e controriscatto. Matteo Patti, ds del club marchigiano, aveva parlato così negli scorsi giorni: "Per quanto riguarda De Pieri, è un ragazzo molto interessante. C'è una fase di stallo perché i giovani sono particolarmente richiesti, anche per effetto del regolamento della Serie B. Noi siamo convinti della scelta, il ragazzo è molto focalizzato sull'Ascoli e con l'Inter c'è un ottimo rapporto. Mi auguro che la trattativa possa chiudersi a breve".