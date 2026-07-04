La cessione, che sembra davvero vicina, di Anan Khalaili all'Inter sta facendo impazzire il calcio israeliano. Il giovane talento di Haifa, cresciuto nelle file del Maccabi, la principale realtà locale, potrebbe diventare il giocatore più costoso della storia del Paese, con una cifra che si aggirerà probabilmente tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il Maccabi Haifa incasserà una bella somma anche per via della percentuale sulla plusvalenza prevista nell'accordo con l'Union Saint-Gillpise, ma anche un'altra squadra israeliana riceverà una somma considerevole: si tratta del Neve Yosef, dove Khalaili ha giocato nella stagione 2019/20, quando aveva solo 15 anni. Secondo la clausola di solidarietà della FIFA, la squadra ha diritto allo 0,0025% del prezzo di trasferimento, nell'ambito dei famosi contributi per la formazione dei giocatori.

Un club dai nobili intenti

Se l'URSG dovesse ottenere i 30 milioni richiesti, al piccolo club del quartiere di Haifa toccherebbero 75.000 euro, che diventerebbero 63.000 euro se viene venduto per 25 milioni. Il Neve Yosef è stato creato con un fine nobile, essendo infatti nato come un progetto comunitario per giovani a rischio, ma si è gradualmente sviluppato in una vera e propria academy che ora conta circa 450 ragazzi con tanto di allenatore professionista. Mahdi Khalaili, padre di Anan e del fratello Iyad, calciatore anche lui, ha elogiato la squadra in una conversazione con Itay Kashi: "Bisogna parlare bene del Neve Yosef, è un club che accoglie molti ragazzi provenienti da questo quartiere, quindi la convivenza è un valore reale che si percepisce nel club. Riescono a mantenere una sana collaborazione".