Con una lunga lettera aperta, Juan Jesus ha salutato il Napoli al termine della sua esperienza in azzurro, ripercorrendo le tappe più importanti di un'avventura iniziata nell'estate del 2021.

Il difensore brasiliano ex Inter ha ricordato il momento in cui il suo agente Roberto Calenda gli comunicò la possibilità di trasferirsi all'ombra del Vesuvio, una scelta che si è rivelata decisiva per rilanciare la sua carriera.

Il ringraziamento a Spalletti e Conte

Tra i passaggi più significativi del messaggio ci sono le parole dedicate a Luciano Spalletti, indicato come una figura fondamentale nel suo percorso.

"È stato l'unico, insieme a Roberto Calenda, a credere in me quando venivo considerato un calciatore finito. Mi ha dato fiducia e la possibilità di dimostrare chi fossi davvero. Ti sarò sempre grato per ciò che mi hai insegnato come calciatore e come uomo", ha scritto Juan Jesus.

Un pensiero speciale anche per Antonio Conte: "Mi ha allungato la carriera di almeno tre anni. La sua fame di vittorie e la sua passione per il lavoro mi hanno insegnato a non mollare mai. Sei un vero condottiero vincente".

"Da finito a BatJuan"

Nel suo saluto, il brasiliano ha voluto ringraziare il presidente Aurelio De Laurentiis, la dirigenza, gli allenatori, i compagni di squadra, tutto lo staff di Castel Volturno e i tifosi napoletani.

"Napoli mi ha fatto vivere emozioni che non avrei mai immaginato. Ho dato il 100% in tutte le 130 partite giocate. Sono arrivato da 'finito' e vado via da vincitore, entrando nella storia. Anzi, da supereroe: da BatJuan", ha concluso il difensore, chiudendo così il suo capitolo in maglia azzurra dopo cinque stagioni ricche di soddisfazioni.