Un doppio testa a testa in vista tra Como e Inter. Entrambe le formazioni sono molto interessate al difensore del Chelsea, Trevoh Chalobah. Ma non è tutto, però. Perché secondo quanto riferisce TMW, potrebbe aprirsi un duello anche per Davinson Sanchez, che potrebbe lasciare il Galatasaray in questa sessione di mercato.

Il Como, nelle prossime giornate, potrebbe anche decidere di alzare la proposta al Chelsea per Chalobah. E negli scorsi giorni il ds del club lariano, Ludi, aveva parlato così del calciatore: “Posso solo dire che è molto forte, lo sanno tutti. Non c'è negoziazione, non c'è trattativa, non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante".