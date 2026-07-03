Presente a Miami per assistere alla partita tra Argentina e Capo Verde, Marco Materazzi si è concesso per un'intervista ai microfoni di DAZN dove ha parlato: "Io penso che con quattro anni in più, anche se hanno cambiato tanto, hanno sempre un obiettivo comune: quello di giocare per loro stessi e per Lionel Messi. E lo stanno facendo molto bene: sono veramente inclini a difendersi tra di loro. Lautaro Martinez è il capitano dell'Inter, dopo dieci anni che è all'Inter fa cose incredibili. Lo si nota di più quando non c'è che quando c'è. Giocare con Messi è un vantaggio, tutti gli occhi sono su di lui, quindi Lautaro può avere qualche spazio in più".