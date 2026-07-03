Presente a Miami per assistere alla partita tra Argentina e Capo Verde, Marco Materazzi si è concesso per un'intervista ai microfoni di DAZN dove ha parlato: "Io penso che con quattro anni in più, anche se hanno cambiato tanto, hanno sempre un obiettivo comune: quello di giocare per loro stessi e per Lionel Messi. E lo stanno facendo molto bene: sono veramente inclini a difendersi tra di loro. Lautaro Martinez è il capitano dell'Inter, dopo dieci anni che è all'Inter fa cose incredibili. Lo si nota di più quando non c'è che quando c'è. Giocare con Messi è un vantaggio, tutti gli occhi sono su di lui, quindi Lautaro può avere qualche spazio in più".

Sezione: News / Data: Ven 03 luglio 2026 alle 23:26
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.