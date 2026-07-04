Dopo che il colpo Palestra è sfumato, l'Inter ha virato con decisione sull'esterno dell'Union Saint-Gilloise Anan Khalaili. Classe 2004, il giocatore è vicino ai nerazzurri, con l'accordo tra i due club che resta l'ultimo punto da definire. Facile a dirsi, difficile a farsi, ovviamente. Intanto, però, il cast di Cronache di Spogliatoio ha parlato del giocatore, spiegandone pregi e difetti.
Le caratteristiche di Khalaili
Ad aprire la discussione è stato Stefano Ferré, come sempre attento soprattutto alla parte numerica e analitica: "Per caratteristiche, pensando a quelli che sono i suoi punti di forza, ricorda più Hakimi come stile. I punti di forza di questo ragazzo sono il picco di velocità raggiunto nello sprint e il fatto che sia molto bravo con entrambi i piedi, spesso rientra sul sinistro e calcia o crossa. Non ha i duelli vinti di Dumfries e non segnerebbe i gol di Dumfries, però dal punto di vista tecnico ha buoni dati, si predispone al dribbling da fermo, mentre Dumfries dribblava soprattutto in velocità. Deve lavorare per quanto riguarda la posizione difensiva e i duelli aerei sulla palla lunga. Mi aspetto un giocatore che per caratteristiche venga servito sul lungo, non per forza per fare gol ma anche per servire i compagni".
Il commento di Riccardo Trevisani
Anche Riccardo Trevisani ha detto la sua: "Il vuoto che lascia Dumfries non è tecnicamente enorme, ma è enorme a livello di corsa, a livello di presenza, a livello di gol: sotto tutti questi punti di vista la sua partenza è un bel danno. E sotto questi punti di vista sicuramente Palestra era un bel ripiego. Quando c'è da dare un giudizio non mi tiro indietro, ma qui aspetto. Se Luis Henrique lo avevo visto trenta volte e sapevo che era un giocatore irrilevante per 25 milioni di euro, qui preferisco aspettare".
Autore: Alessandro Savoldi
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