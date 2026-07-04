L'Inter continua a spingere per Trevoh Chalobah, individuato come il principale obiettivo per rinforzare il reparto arretrato dopo gli addii di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij.

Come riporta Il Corriere dello Sport, approfittando della presenza a Milano degli agenti del difensore inglese, la dirigenza nerazzurra ha incassato la disponibilità del giocatore a trasferirsi a Milano. Le parti hanno già avviato i primi contatti per discutere le basi dell'eventuale contratto, anche se l'intesa definitiva è ancora da raggiungere.

Il Chelsea non abbassa le richieste

Il principale ostacolo resta il Chelsea. I Blues continuano a valutare Chalobah almeno 35 milioni di euro, una cifra che ha già frenato il Como.

Il club lariano aveva infatti presentato due offerte, da 25 e poi 30 milioni di euro bonus compresi, entrambe respinte dalla società londinese. Il Como non ha ancora abbandonato la corsa, ma l'inserimento dell'Inter e gli importanti investimenti già sostenuti sul mercato rendono l'operazione sempre più complessa.

Dal canto suo, il club nerazzurro spera che il gradimento del giocatore possa favorire la trattativa e valuta anche formule alternative, come un prestito con obbligo di riscatto, soluzione già presa in considerazione in passato per altri obiettivi di mercato.

Gli incastri con il mercato del Chelsea

L'Inter osserva con attenzione anche le mosse del Chelsea. Il club inglese è infatti interessato a Maxence Lacroix del Crystal Palace e potrebbe avere la necessità di liberare spazio nel reparto difensivo.

In Inghilterra si è parlato anche della possibilità che Chalobah venga inserito in uno scambio, ma il difensore avrebbe già manifestato la propria preferenza per un eventuale trasferimento in nerazzurro.

Non solo Chalobah: resta vivo il piano Mancini

La dirigenza interista, comunque, è alla ricerca di due difensori centrali. Se Chalobah rappresenta il profilo sul quale concentrare l'investimento principale, per il secondo innesto si valuta una soluzione più sostenibile dal punto di vista economico.

Tra i nomi monitorati resta quello di Gianluca Mancini. L'Inter segue con attenzione gli sviluppi legati al rinnovo del difensore con la Roma e, qualora la trattativa dovesse complicarsi, potrebbe provare ad approfittarne, ma soltanto alle condizioni economiche ritenute congrue dal club nerazzurro. Al Momento Gian Piero Gasperini non ha aperto all'addio.