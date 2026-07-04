L'Inter ha ormai definito le proprie priorità per completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Come riferisce Tuttosport, la dirigenza nerazzurra ha deciso di abbandonare la pista che portava a Oumar Solet, frenata dai dubbi emersi sulle condizioni fisiche del difensore francese. La scelta ha riportato in cima alla lista Trevoh Chalobah, profilo seguito da tempo dall'Inter e oggi considerato il principale obiettivo per rinforzare il reparto arretrato.

Chalobah convince più di tutti

Il centrale del Chelsea era già stato accostato ai nerazzurri nelle precedenti finestre di mercato, ma questa volta il suo nome è tornato con forza sul tavolo della dirigenza. Nel frattempo, però, il suo valore è cresciuto sensibilmente. Reduce da una stagione da protagonista con i Blues, Chalobah ha trovato continuità di rendimento e si è guadagnato anche la convocazione con l'Inghilterra per il Mondiale, elementi che hanno contribuito ad aumentarne la valutazione economica.

Chivu vuole la rosa pronta

L'obiettivo dell'Inter è arrivare all'inizio della preparazione estiva con gran parte del mercato già definito. Oltre alla trattativa per Chalobah, il club è vicino a chiudere anche l'operazione che porterà a Milano Anan Khalaili, mentre è ormai tutto fatto per l'arrivo del portiere Ivan Provedel dalla Lazio.

Jones resta un obiettivo complicato

A centrocampo continua invece a resistere il nome di Curtis Jones, considerato uno dei profili preferiti da Chivu. L'operazione, però, si presenta decisamente più complessa. Il Liverpool continua a fare muro sulla cessione del centrocampista inglese e, almeno per il momento, il giocatore non sembra intenzionato a valutare destinazioni alternative. Una trattativa destinata quindi a richiedere ancora tempo e pazienza.