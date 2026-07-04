Il passaggio agli ottavi è arrivato, ma la vittoria contro Capo Verde non ha convinto i media argentini. Il successo per 3-2 ai tempi supplementari ha lasciato più dubbi che certezze, alimentando il dibattito sulle reali possibilità della squadra di Lionel Scaloni di difendere il titolo mondiale.

Secondo gran parte della stampa, la Selección ha superato il turno facendo leva soprattutto sull'esperienza, senza però offrire una prestazione all'altezza delle aspettative.

La Nación: "Così sarà difficile difendere il titolo"

Tra i giudizi più severi c'è quello de La Nación, che evidenzia come l'Argentina abbia prevalso "più con l'esperienza che con il talento", sottolineando come un rendimento simile possa compromettere il cammino nel torneo.

Il quotidiano punta il dito contro una manovra troppo lenta, una fase offensiva poco brillante e una squadra incapace di imprimere ritmo alla partita. Critiche anche per Alexis Mac Allister, ritenuto eccessivamente concentrato sugli equilibri tattici e meno incisivo nella costruzione del gioco.

Messi affaticato, cresce la preoccupazione

Anche Olé e Clarín hanno evidenziato le difficoltà mostrate dalla squadra di Scaloni, soffermandosi sulla scarsa aggressività nelle seconde palle e su un centrocampo apparso sottotono. Clarín ha commentato con ironia il finale al cardiopalma, scrivendo che "i reparti di cardiologia avranno avuto parecchio lavoro", a testimonianza della tensione vissuta dai tifosi. Oltre agli aspetti tattici, cresce anche l'attenzione sulle condizioni di Lionel Messi, apparso visibilmente affaticato durante i tempi supplementari. Un elemento che preoccupa in vista dell'ottavo di finale contro l'Egitto, dove l'Argentina sarà chiamata ad alzare il livello delle proprie prestazioni.