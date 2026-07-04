La Francia continua a brillare al Mondiale anche grazie ai suoi giovani talenti, con Désiré Doué che si sta ritagliando uno spazio importante accanto a stelle come Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise. Il centrocampista del Paris Saint-Germain sta confermando in Nazionale le ottime sensazioni mostrate durante la stagione con il club parigino, mostrando maturità e serenità nonostante la giovane età.
Le dichiarazioni di Douè
Alla vigilia della sfida contro il Paraguay, Doué ha parlato ai canali ufficiali della FIFA raccontando le sue emozioni per questa prima esperienza iridata: “Onestamente, mi sto godendo il mio primo Mondiale”. Il classe 2005 ha poi aggiunto quanto sia speciale vivere una competizione del genere: “Credo che ogni calciatore che abbia la possibilità di disputare una Coppa del Mondo provi soltanto una gioia immensa. È anche per questo che, quando una squadra viene eliminata, si vedono tanta tristezza e delusione”. Il giovane francese ha descritto il torneo come qualcosa di unico: “È una competizione magica da vivere. Durante l’inno nazionale sorrido sempre, perché sono felicissimo di essere qui”. Parole che evidenziano quanto stia assaporando ogni momento di questa esperienza. Infine, ha affrontato anche il tema delle rotazioni volute da Didier Deschamps, che spesso lo hanno portato a partire dalla panchina o a lasciare spazio ai compagni, mostrando grande maturità nel commento: “Facciamo parte di un gruppo”.
La situazione di Marcus Thuram
Marcus Thuram sta vivendo un Mondiale particolare, segnarto da qualche difficoltà fisica e infortuni che hanno influito minutaggio e prestazioni. L'attaccante nerazzurro ha dovuto scontare un problema al polpaccio che lo ha condizionato durante la fase a gironi e lo ha tenuto ai margini per diverse partite fin qui. Il suo minutaggio resta quindi molto ridotto, complice anche la forte concorrenza dell'attacco della Nazionale, allenata da Didier Deschamps, che ha spesso premiato altre soluzioni. Nonostante ciò, il giocatore resta una pedina importante e utile nelle rotazioni, con la possibilità di incidere a gara in corso se recupererà pienamente la condizione.
Autore: Giammarco Probo
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