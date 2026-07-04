Come previsto, Alessandro Bastoni non si è presentato in Procura per rispondere alle domande dei magistrati nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato. Una scelta concordata con il suo legale, l'avvocato Salvatore Scuto, che aveva definito l'invito a comparire privo degli elementi necessari per predisporre una difesa completa.

Nella stessa giornata - scrive TuttoSport - è stato invece ascoltato Riccardo Calafiori come persona informata sui fatti, dopo le audizioni già svolte nei confronti di Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Secondo quanto emerso, dagli interrogatori non sarebbero emersi elementi particolarmente significativi. Gli inquirenti valuteranno ora i prossimi sviluppi dell'indagine, senza escludere nuove convocazioni.

Una stagione complicata anche fuori dal campo

Secondo l'ipotesi investigativa, Bastoni avrebbe avuto nel luglio 2020 un rapporto con una ragazza allora minorenne. Il difensore ha sempre respinto ogni accusa, ribadendo la propria estraneità ai fatti. La vicenda arriva al termine di un'annata già complessa sotto il profilo personale e sportivo. Nonostante ciò, l'Inter ha continuato a manifestare piena fiducia nei confronti del giocatore, che non avrebbe mai espresso la volontà di lasciare Milano.

Il mercato resta sullo sfondo

Le indiscrezioni di mercato continuano a circolare. In passato il difensore è stato accostato a Barcellona e ad alcuni club di Premier League, mentre il Real Madrid non avrebbe mai affondato realmente il colpo. Un eventuale trasferimento, però, presenta anche aspetti tattici da considerare. Bastoni ha costruito gran parte della sua crescita nella difesa a tre, sistema poco utilizzato nei principali campionati europei, fattore che potrebbe limitare le destinazioni più adatte alle sue caratteristiche. Dal canto suo, l'Inter continua a considerarlo uno dei pilastri della rosa. Solo un'offerta ritenuta all'altezza del valore di uno dei migliori difensori europei potrebbe aprire a valutazioni diverse nel corso dell'estate.