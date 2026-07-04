La Roma non ha alcuna intenzione di privarsi di Niccolò Pisilli. Come riporta Il Corriere dello Sport, il centrocampista classe 2004 è stato di fatto dichiarato incedibile dalla società giallorossa, almeno fino all'eventuale arrivo di un'offerta fuori mercato. La valutazione fissata dal club si aggira intorno ai 35 milioni di euro, cifra che riflette la crescita mostrata dal giocatore negli ultimi mesi e la fiducia riposta in lui da Gian Piero Gasperini.

La svolta con Gasperini

Fino allo scorso inverno il futuro di Pisilli sembrava poter passare da un prestito per trovare maggiore continuità. L'idea era quella di consentirgli di accumulare esperienza lontano da Trigoria. Lo scenario è cambiato quando l'assenza di Neil El Aynaoui, impegnato in Coppa d'Africa, gli ha spalancato le porte della prima squadra. Pisilli ha saputo sfruttare l'occasione, conquistando progressivamente spazio fino a diventare una pedina importante nello scacchiere di Gasperini e attirando anche l'attenzione della Nazionale.

Le offerte e la posizione della Roma

Nelle ultime settimane diversi club hanno manifestato interesse per il centrocampista. Tra le società che hanno seguito la situazione ci sono Inter, Juventus e Milan, oltre al Porto, ma nessuna proposta è stata ritenuta all'altezza delle richieste giallorosse. La linea della Roma resta chiara: Pisilli è considerato un elemento centrale del progetto tecnico e il giocatore, tifoso romanista, non ha mai manifestato la volontà di lasciare il club.

Plusvalenza preziosa per il bilancio

Dal punto di vista economico, un'eventuale cessione rappresenterebbe una plusvalenza totale, essendo Pisilli cresciuto nel settore giovanile giallorosso. Un'operazione di questo tipo aiuterebbe la Roma a rispettare i parametri imposti dal settlement agreement con la UEFA.

Nonostante ciò, il club ha scelto di non sacrificare i propri talenti. Dopo aver respinto gli assalti per Mile Svilar e Manu Koné e aver resistito alle avances per Evan Ndicka, la società sembra intenzionata a mantenere la stessa linea anche per Pisilli, accettando eventualmente eventuali sanzioni economiche pur di non indebolire la squadra.