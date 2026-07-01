C'è un caso Michele Di Gregorio in casa Juventus? L'agente del portiere bianconero si è espresso così sui social, attaccando il club: “20 giocatori nuovi in due stagioni 3 allenatori in 2 stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a M. Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 mln per 3 attaccanti. Impresentabili, per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del DS C. Giuntoli. Come miglior portiere delle Serie A a 26 anni. Goal subiti: Juventus 34 - Inter 35. Goal fatti: Juventus 61 - Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità". Le parole raccolte da Tuttojuve.com.