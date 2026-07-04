Dopo le vittorie nella notte di Argentina e Colombia, si chiude il quadro degli ottavi di finale di questo Mondiale 2026. La competizione è stata fin qui decisamente spettacolare e gli ottavi non si prospettano da meno. Ecco le partite in programma nei prossimi giorni e gli interisti impegnati.

La parte alta del tabellone: Thuram potrebbe incontrare Hakimi

Tocca subito a una delle tre nazionali padrone di casa. Oggi, sabato 4 luglio, alle 19 il Canada sfida il Marocco a Houston, con la squadra di Marsch che ha perso il fattore campo arrivando seconda nel proprio gruppo. In campo sicuramente un ex interista, Hakimi, capitano dei Leoni dell'Atlante. La vincente della partita sfiderà ai quarti invece la vincente dell'altro ottavo di oggi, in programma alle 23. La Francia se la vedrà con il Paraguay, senza Thuram, ancora acciaccato. Dopo l'upset ai danni della Germania, i sudamericani cercano un'altra impresa. Nella seconda sezione del tabellone si giocherà tra il 6 e il 7 luglio, a poche ore di distanza. Portogallo-Spagna è sicuramente la partita più interessante tra quelle previste: lunedì 6 alle 21 il derby iberico. Chi otterrà il successo sfiderà la vincente di Usa-Belgio, martedì 7 alle 2.

La parte bassa: Lautaro e Akanji sperano di trovarsi ai quarti

La parte bassa del tabellone prevede sicuramente un quarto di finale interessantissimo: Brasile-Norvegia, domani, domenica 5 luglio, alle 22. Nella notte, lunedì 6 alle 2, la sfida tra Messico e Inghilterra, con l'Azteca che ancora una volta punta a spingere i padroni di casa, chiamati all'impresa. L'Inter guarda con attenzione gli ultimi due ottavi di finale. Argentina-Egitto (martedì 7 alle 18) e Svizzera-Colombia (martedì 7 alle 22) potrebbero portare due nerazzurri a sfidarsi nel round successivo: si tratta di Lautaro e Akanji. Sono quindi tre i nerazzurri ancora in corsa in questa Coppa del Mondo. Ai sedicesimi hanno lasciato la competizione Dumfries, Sucic e Bonny. Ai gironi invece l'eliminazione per Calhanoglu.