Matteo Cocchi, esterno sinistro classe 2007 reduce dall'esperienza con la formazione Under 23, è sempre nel mirino del Pisa. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato che i toscani vogliono inserire un diritto di riscatto e si lavora per questo. Non è tutto, però. Tra i giocatori seguiti figura anche Luka Topalovic. Secondo quanto riferiscono i colleghi di SestaPorta, però, il club toscano continua a tenerlo nel mirino e il discorso verrà approfondito concretamente solo dopo la conclusione dell’Europeo Under 19 che vede il ragazzo impegnato.