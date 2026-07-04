Matteo Cocchi, esterno sinistro classe 2007 reduce dall'esperienza con la formazione Under 23, è sempre nel mirino del Pisa. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato che i toscani vogliono inserire un diritto di riscatto e si lavora per questo. Non è tutto, però. Tra i giocatori seguiti figura anche Luka Topalovic. Secondo quanto riferiscono i colleghi di SestaPorta, però, il club toscano continua a tenerlo nel mirino e il discorso verrà approfondito concretamente solo dopo la conclusione dell’Europeo Under 19 che vede il ragazzo impegnato.

Sezione: Focus / Data: Sab 04 luglio 2026 alle 19:15
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione