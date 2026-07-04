Dopo la precoce eliminazione della Nazionale tedesca di calcio dai Mondiali, l'ex giocatore di Bayern Monaco e Liverpool, oggi commentatore televisivo Dietmar Hamann chiede che il capitano Joshua Kimmich annunci l'addio alla Mannschaft. "Ha disputato cinque tornei in un ruolo di responsabilità e ha fallito cinque volte", ha dichiarato l'ex giocatore della nazionale al podcast TOMorrow Business. Hamann ha detto che Kimmich, 31 anni, ora se ne sta lì e dice di non voler scappare. "Questo non ha nulla a che fare con la fuga", ha ribattuto. "Ha a che fare con l'assunzione di responsabilità. Sarebbe un segnale da parte sua. Mi aspetto che un giocatore di questo calibro, se aspira a diventare un top player, si assuma le proprie responsabilità e dica: 'Beh, è ​​stato meraviglioso stare qui. Vi ringrazio per il supporto. Ho fatto tutto il possibile'".

Tra i giocatori che potrebbero sostituirlo in Nazionale, Hamman fa diversi nomi: da Felix Nmecha del Borussia Dortmund, Angelo Stiller dello Stoccarda, il compagno di squadra di Kimmich al Borussia Mönchengladbach Tom Bischof fino al difensore Yann Aurel Bisseck dell'Inter.