Da avversario in Champions League a possibile rinforzo per la nuova Inter di Cristian Chivu. Anan Khalaili, esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise, è diventato il principale obiettivo nerazzurro per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries sulla corsia destra.

Da trovare l'accordo sulle cifre

Come scrive La Gazzetta dello Sport, dopo aver trovato un'intesa di massima con il giocatore per un contratto quinquennale, il club milanese è ora al lavoro per chiudere l'accordo con la società belga. L'Union, che nel 2024 investì circa 7 milioni di euro per acquistarlo dal Maccabi Haifa, punta a massimizzare la cessione e valuta il cartellino intorno ai 25 milioni di euro, bonus compresi.

L'Inter ritiene sostenibile un investimento di questa portata, in linea con la strategia adottata nelle ultime sessioni di mercato per profili giovani e di prospettiva. Khalaili, dal canto suo, avrebbe già espresso la volontà di trasferirsi a Milano e spera che l'operazione possa chiudersi già nella prossima settimana, così da aggregarsi fin dall'inizio della preparazione estiva.

Chivu lo vede titolare sulla fascia destra

L'eventuale arrivo dell'esterno classe 2004 garantirebbe a Chivu un interprete naturale per la corsia destra. Diversamente da quanto sarebbe accaduto al Napoli, dove avrebbe dovuto contendere il posto a Giovanni Di Lorenzo, all'Inter Khalaili partirebbe con concrete possibilità di ritagliarsi un ruolo da protagonista. Le sue qualità offensive, la velocità e la capacità di creare superiorità numerica hanno convinto la dirigenza nerazzurra, che lo considera il profilo ideale per completare il reparto degli esterni.