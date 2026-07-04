La Francia dovrà affrontare il Paraguay senza uno dei suoi punti di riferimento a centrocampo. Secondo quanto riportato da RMC Sport e confermato da L'Équipe, Aurélien Tchouaméni ha accusato un problema alla coscia durante l'ultima seduta di allenamento e non prenderà parte alla sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. Il match è in programma questa sera alle 23:00 italiane al Lincoln Financial Field di Philadelphia.

Deschamps perde un titolare

L'assenza del centrocampista del Real Madrid rappresenta un duro colpo per Didier Deschamps. Tchouaméni è stato infatti uno degli uomini chiave del percorso della Francia, partendo titolare in tre delle prime quattro gare del torneo contro Senegal, Norvegia e Svezia.

I Bleus hanno chiuso il Gruppo I al primo posto e hanno poi superato la Svezia ai sedicesimi, guadagnandosi l'accesso alla fase a eliminazione diretta.

Koné favorito per sostituirlo

Per rimpiazzare Tchouaméni, Deschamps sembra orientato a puntare su Manu Koné. Il centrocampista della Roma è il principale candidato a partire dal primo minuto, dopo aver già giocato da titolare nella fase a gironi contro l'Iraq, formando la mediana insieme ad Adrien Rabiot.