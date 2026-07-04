Il Cagliari di Fabio Pisacane è al lavoro per trovare nuovi rinforzi per il centrocampo. Secondo il portale Centotrentuno.com, resta sul tavolo il nome di Michel Aebischer, fresco di vittoria con la Svizzera ai Mondiali negli ottavi di finale contro l’Algeria per 2-0. L’elvetico ha già avvisato il Pisa che deciderà il suo futuro al termine della rassegna iridata: a meno di un’offerta irrinunciabile dall’estero, la sua scelta come prossima destinazione sarebbe Cagliari.

L’altro profilo sul taccuino di Accardi è quello di Thomas Berenbruch, mezzala classe 2005 di proprietà dell’Inter. La pista legata al giocatore brianzolo si è però raffreddata nelle ultime settimane soprattutto a causa della formula del trasferimento: i rossoblu vorrebbero acquistare il nerazzurro a titolo definitivo, mentre i campioni d’Italia in carica vorrebbero lasciarlo partire in prestito e mantenere il controllo sul suo cartellino. Le parti però sono al lavoro per trovare una soluzione, con l’entourage del calciatore che spinge per trovare una soluzione per mandare Berenbruch a giocare.