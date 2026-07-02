Un ex Inter per la panchina dell'Atalanta U23. A Zingonia prosegue la ricerca del nuovo tecnico della seconda squadra bergamasca, dopo l'addio di Salvatore Bocchetti. Sfumata la pista Nicola Corrent, il profilo valutato in questo momento, riporta Prima Bergamo, è il classe 1983 Nicola Beati, cresciuto da calciatore nelle giovanili dell'Inter.

Proprio da Interello Beati ha intrapreso il percorso da allenatore, come collaboratore tecnico prima e vice poi di Armando Madonna, oggi osservatore del settore giovanile atalantino. Poi, dal 2021, ha seguito Paolo Zanetti in diverse esperienze, passando per Venezia, Empoli e, da ultimo, Hellas Verona.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 02 luglio 2026 alle 17:28
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.