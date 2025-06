Mattia Zanotti potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza all'Inter. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sportitalia, l'attuale terzino del Lugano è diventato un obiettivo del Bologna per la prossima stagione: il club emiliano sta sondando concretamente il terreno per il classe 2003, tanto che è previsto un contatto diretto nelle prossime ore tra le due società per provare ad arrivare ad una quadra per il trasferimento del giocatore in Emilia.

