Nella giornata di oggi si era diffusa l’ipotesi di un approdo di Mario Balotelli al Pavia, formazione che milita in Serie D. Al momento, però, piovono smentite: il calciatore non sembra intenzionato ad abbandonare il calcio professionistico. Lo conferma con una storia su Instagram anche il fratello dell’attaccante ed Inter, Enock

"Capisco che il nome di mio fratello Mario faccia notizia, a oggi l'opzione calcio dilettantistico non è ancora percorribile, prima di dare certe notizie sarebbe meglio accertarsi alla fonte dato che non è molto difficile, questo vale anche per qualche società che cerca pubblicità sull'argomento”. Nell’ultima stagione, l’azzurro era sotto contratto con il Genoa.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 12 agosto 2025 alle 00:06
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print