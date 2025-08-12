Nella giornata di oggi si era diffusa l’ipotesi di un approdo di Mario Balotelli al Pavia, formazione che milita in Serie D. Al momento, però, piovono smentite: il calciatore non sembra intenzionato ad abbandonare il calcio professionistico. Lo conferma con una storia su Instagram anche il fratello dell’attaccante ed Inter, Enock:

"Capisco che il nome di mio fratello Mario faccia notizia, a oggi l'opzione calcio dilettantistico non è ancora percorribile, prima di dare certe notizie sarebbe meglio accertarsi alla fonte dato che non è molto difficile, questo vale anche per qualche società che cerca pubblicità sull'argomento”. Nell’ultima stagione, l’azzurro era sotto contratto con il Genoa.